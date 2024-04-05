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АРМА получило еще 23 миллиона компаний россиян

Пятница, 5 апреля 2024, 11:45 - Анастасия Жарикова

Работники Государственного бюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн гривен со счетов компаний россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее по материалам ГБР и Киевской областной прокуратуры, Печерский районный суд арестовал средства на банковских счетах компаний, которые осуществляли в Украине торговлю химическими продуктами, в частности лакокрасочными материалами. 

Полученные доходы от деятельности этих компаний направлялись в Россию. Конечными владельцами фирм являются граждане РФ.

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Уголовное производство было открыто по статье финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Напоминаем:

Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд грн и столько же - за рубежом.

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АРМА активы
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