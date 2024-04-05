Цены на нефть выросли на фоне геополитической напряженности и оптимизма относительно спроса

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, на фоне геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке, опасениями относительно сокращения поставок и оптимизмом относительно роста мирового спроса на топливо в связи с улучшением экономики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоимость нефти Brent выросла на 59 центов, или 0,7%, до 91,24 доллара за баррель. Американская легкая нефть WTI стоит 87,02 доллара за баррель, что на 43 цента, или 0,5%, больше, чем вчера.

"Цены на нефть, вероятно, вырастут еще больше в краткосрочной перспективе, поскольку к более позитивному экономическому фону добавляются постоянная нехватка поставок и рост геополитических рисков", - заявили аналитики ANZ Даниэль Хайнс и Сони Кумари, подняв целевую цену на Brent на три месяца до 95 долларов за баррель.

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Цены на Brent и WTI вырастут более чем на 4% на этой неделе, растут вторую неделю подряд, после того, как третий по величине производитель ОПЕК Иран поклялся отомстить Израилю за нападение, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный персонал.

Израиль не взял на себя ответственность за нападение на территорию посольства Ирана в Сирии в понедельник.

По словам представителя НАТО в четверг, постоянные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России, возможно, нарушили более 15% российских мощностей, нанеся удар по производству топлива в стране.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией, известные как ОПЕК+, на этой неделе решили не менять свою политику добычи нефти и настаивали на том, чтобы некоторые страны придерживались сокращений добычи.

"Дальнейшее ужесточение соблюдения квот, вероятно, приведет к дальнейшему падению производства во втором квартале. Перспектива более тесного рынка должна привести к сокращению запасов во втором квартале", - заявили аналитики ANZ.

Также глобальные поставки тяжелой нефти сократились после того, как Мексика и Объединенные Арабские Эмираты сократили экспорт этих сортов.

Это происходит на фоне солидного роста мирового спроса на нефть на 1,4 миллиона баррелей в день (млн б/с) в первом квартале, заявили аналитики JPMorgan.

"По нашим высокочастотным показателям спроса, общее потребление нефти в марте составило в среднем 101,2 млн баррелей в день, что на 100 000 баррелей в день больше опубликованных нами оценок", - сообщили они.

Инвесторы ожидают отчет США о занятости в марте, чтобы получить дополнительные подсказки относительно состояния экономики США и направления ее монетарной политики.