Samsung заявил о десятикратном росте прибыли в первом квартале 2024 года

Операционная прибыль компании Samsung в первом квартале вырастет более чем в 10 раз, превзойдя ожидания рынка, поскольку цены на микросхемы начали восстанавливаться после серьезного спада благодаря буму искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что крупнейший в мире производитель чипов памяти и телевизоров оценил рост своей операционной прибыли до 4,89 млрд долл в квартале. Это на 931% больше по сравнению с 640 млрд вон годом ранее и станет самой высокой операционной прибылью Samsung с третьего квартала 2022 года.

Но доход не оправдал ожиданий, вероятно, выросший на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 71 трлн вон, что ниже оценки LSEG SmartEstimate в 72,3 трлн вон.

Реклама:

"Поскольку доход был в основном на уровне, а операционная прибыль превзошла ожидания, оценка запасов флеш-чипов NAND, возможно, улучшилась. Спрос на NAND улучшился, что также могло улучшить маржу", - сказал Пак Сун Сун, аналитик Korea Investor Relations Service.

Напомним:

Американская корпорация Apple в 2023 году стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей на рынке в 20%. Samsung впервые с 2010 года отступила с лидерских позиций.

Реклама:

На мероприятии First Look во время технологической выставки CES в Лас-Вегасе компания Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED.