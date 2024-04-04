На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль
Четверг, 4 апреля 2024, 16:42 -
В Киеве 4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого", - говорится в сообщении.
Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.
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"Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33", - добавили в пресс-службе.
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