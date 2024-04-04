На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

В Киеве 4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого", - говорится в сообщении.

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Реклама:

"Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33", - добавили в пресс-службе.