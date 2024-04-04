Фонд гарантирования продает два земельных участка в пригороде Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу 12 апреля два земельных участка в пригороде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"12 апреля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. Отдельными лотами на торги выставляются два земельных участка в Киевской области", - говорится в сообщении.

Оба участка находятся в пгт Козин Обуховского района Киевской области - пригороде столицы. Целевое назначение выставленных на торги участков - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Площадь каждого участка составляет 0,6 га.

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Поселок находится на берегу реки Козинка, рядом зоны для отдыха, в самом поселке развита инфраструктура - заведения питания, базы отдыха, больницы, продуктовые магазины, организовано регулярное движение общественного транспорта с Киевом.