Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Фонд гарантирования продает два земельных участка в пригороде Киева

Четверг, 4 апреля 2024, 13:58 - Артур Крыжный

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу 12 апреля два земельных участка в пригороде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"12 апреля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. Отдельными лотами на торги выставляются два земельных участка в Киевской области", - говорится в сообщении.

Оба участка находятся в пгт Козин Обуховского района Киевской области - пригороде столицы. Целевое назначение выставленных на торги участков - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Площадь каждого участка составляет 0,6 га.

Реклама:

Поселок находится на берегу реки Козинка, рядом зоны для отдыха, в самом поселке развита инфраструктура - заведения питания, базы отдыха, больницы, продуктовые магазины, организовано регулярное движение общественного транспорта с Киевом.

ФГВФЛ
Реклама:
Материалы по теме
Фонд гарантирования на этой неделе продает активы банков-банкротов на почти 3 миллиарда 26 марта 2024, 12:26
Сумма вкладов физических лиц за февраль выросла более чем на 13 миллиардов 25 марта 2024, 16:57
Фонд гарантирования выставляет на аукцион пул ипотечных кредитов трех банков 7 марта 2024, 15:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте