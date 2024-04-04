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Цены на медь достигли 14-месячного максимума из-за опасений относительно поставок

Четверг, 4 апреля 2024, 13:32 - Артур Крыжный

Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены выросли на целых 1,5% после того, как комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла поддержали ценовое ралли, которое началось в начале февраля из-за стремительного роста рисков по поставкам.

Перебои на крупных рудниках заставили металлургические заводы платить рекордно высокие цены, чтобы получить добытую руду. В ответ на это, китайские заводы, которые производят более половины очищенной меди в мире, близки к тому, чтобы реализовать совместное сокращение производства.

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В то же время, первые признаки возвращения к росту в глобальном производственном секторе порождают надежду на то, что ужесточение рыночных условий может помочь меди достичь новых рекордов.

Опасения относительно спроса в строительном секторе Китая и других ключевых отраслях промышленности все еще остаются значительными, а сезонное снижение активности продолжается дольше, чем надеялись оптимистичные инвесторы. Однако, помимо Китая, растут ожидания, что масштабные инвестиции Индии в инфраструктуру и мировое увлечение искусственным интеллектом откроют значительные новые направления роста спроса на медь.

Цена тонны меди составляла 9367 долларов на лондонской бирже металлов по состоянию на 12:13.

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