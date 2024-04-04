Цены на нефть выросли из-за опасений по сокращению поставок

Цены на нефть немного выросли из-за опасений сокращения предложения, поскольку страны ОПЕК продлили ограничение добычи. На цены также повлияло признаки экономического роста в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы нефти Brent выросли на 4 цента до 89,39 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2 цента до 85,45 долларов за баррель.

На встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), включая Россию, было решено оставить политику добычи нефти неизменной и было настоятельно рекомендовано некоторым странам соблюсти уровень ограничений добычи.

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"Brent сталкивается с определенным сопротивлением на уровне 90 долларов за баррель, поскольку пока не может его преодолеть", - заявили аналитики ING.

Также председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл осторожно высказался относительно будущего снижения процентных ставок из-за недавних данных, которые показывают более высокие, чем ожидалось, рост занятости и инфляцию.

Эти комментарии были положительными для нефти, поскольку они свидетельствуют о стабильном экономическом росте США, сказал Роб Ховорт, старший инвестиционный стратег группы управления активами U.S. Bank.

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