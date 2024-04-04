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Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов

Четверг, 4 апреля 2024, 10:07 - Анастасия Жарикова

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air после ударов по НПЗ в Татарстане (Россия) временно приостановила полеты в столицу республики Казань. Менее месяца назад перевозчик возобновил полеты в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будет приостановлено", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Запланированное возобновление авиасообщения будет объявлено позже.

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Напоминаем:

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в Россию с 13 марта 2022 года.

Ранее авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

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