"єОселя": с начала года украинцы взяли ипотечных кредитов почти на 4 миллиарда
С начала 2024 года по программе "єОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение почти 2 300 квартир и 50 частных домов на общую сумму почти 4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что общая сумма выданных ипотечных кредитов за 2024 год - почти 4 млрд грн. Кроме того, 25% кредитов было выдано на покупку жилья первой продажи.
По словам заместителя министра экономики Надежды Бегун, 2 300 украинских семей приобретут квартиры, 50 семей - частные дома. Треть из них взяли кредиты по условиям массовой ипотеки - под 7%, что является доступной для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 234 кредита на 388 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 110 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 23 медики и 10 ученых;
- кредиты под 7% получили 61 украинец без собственного жилья, 4 ВПЛ и 10 ветеранов.
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (160 кредитов) и у застройщика (56). Также 18 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в доме, который строится.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
- Киевской области - 62;
- города Киева - 39;
- Львовской области - 21;
- Одесской области - 17;
- Ивано-Франковской области - 16.
Всего с начала действия программы кредиты уже получили 8 670 семей на 13,3 млрд грн.
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Напомним:
Кабинет Министров расширил программу доступной ипотеки "еОселя" на частные жилые дома и таунхаусы.