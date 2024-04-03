"єОселя": с начала года украинцы взяли ипотечных кредитов почти на 4 миллиарда

С начала 2024 года по программе "єОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение почти 2 300 квартир и 50 частных домов на общую сумму почти 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что общая сумма выданных ипотечных кредитов за 2024 год - почти 4 млрд грн. Кроме того, 25% кредитов было выдано на покупку жилья первой продажи.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бегун, 2 300 украинских семей приобретут квартиры, 50 семей - частные дома. Треть из них взяли кредиты по условиям массовой ипотеки - под 7%, что является доступной для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий.

Реклама:

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 234 кредита на 388 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 110 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 23 медики и 10 ученых;

кредиты под 7% получили 61 украинец без собственного жилья, 4 ВПЛ и 10 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (160 кредитов) и у застройщика (56). Также 18 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в доме, который строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Реклама:

Киевской области - 62;

города Киева - 39;

Львовской области - 21;

Одесской области - 17;

Ивано-Франковской области - 16.

Всего с начала действия программы кредиты уже получили 8 670 семей на 13,3 млрд грн.

Также читайте: Свое жилье под 3% годовых. Кто может воспользоваться государственной программой "еОселя". Инструкция

Напомним:

Кабинет Министров расширил программу доступной ипотеки "еОселя" на частные жилые дома и таунхаусы.