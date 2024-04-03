Украинская ИТ-компания Intellias купила американскую C2 Solutions

Украинская ИТ-компания Intellias приобрела 100% акций американской сервисной компании C2 Solutions, которая имеет глубокую экспертизу в сфере цифровой медицины и разработке технологий для медицинского оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Intellias.

Отмечается, что С2 Solutions основана в 2010 году и предоставляет своим клиентам технологические услуги с фокусом на разработку стратегий, инжиниринг, разработку архитектуры данных, тестирование и дизайн пользовательского опыта.

Приобретение американской ИТ-компании должно усилить присутствие Intellias на рынке США и компетенции в области Digital Health и Medical Devices. Кроме того, сделка может увеличить количество активных проектов в компании, что позволит Intellias нанимать больше специалистов и специалисток в Украине и за рубежом.

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"Мы с нетерпением ждем новых партнерств и масштабных проектов в индустрии Digital Health and Medical Devices, полагаясь на отраслевые компетенции компании C2, а также наши технологические знания и многолетний опыт", - сказал CEO и соучредитель Intellias Виталий Седлер.

В Intellias объясняют, что команда С2 Solutions будет интегрирована в организационную структуру украинской компании. Обе стороны сосредоточатся на обмене опытом и экспертизой, что позволит создавать добавленную ценность для клиентов и станет основой для дальнейшего роста.

Добавляется, что для Intellias это уже вторая успешная M&A сделка. Осенью 2022 года компания приобрела Digitally Inspired, IT компанию с главным офисом в Великобритании, которая специализируется на отраслях розничной торговли и электронной коммерции.

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На сегодня Intellias насчитывает 3200 специалистов в 14 странах мира. Компания разрабатывает высокотехнологичные решения для клиентов в области мобильности, розничной торговли, финансовых услуг, телекоммуникаций и высоких технологий.

Экономическая правда.