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Владельцы ООО отныне могут хранить свои доли в Нацдепозитарии

Среда, 3 апреля 2024, 19:38 - Алексей Павлыш

Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники отныне могут перевести учет долей из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что первой компанией, которая воспользовалась учетом в Национальном депозитарии, стало ООО "Шпола-Агро Индустри" - агрокомпания, которая входит в состав LNZ Group Дмитрия Кравченко.

"Введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением. Одно лицо сможет объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий.

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Например, электронные собрания участников, что является актуальным в современных условиях. Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для обеспечения выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и предоставит возможности расширить применение такого вида обеспечения", - пояснила член правления Национального депозитария Марина Адамовская.

В НКЦБФР добавили, что учет в системе Нацдепозитария имеет ряд преимуществ:

  • дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,
  • обеспечение соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),
  • действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по долям общества (счет условного хранения (эскроу),
  • технологический способ проведения электронного собрания участников общества,
  • новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),
  • консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.

Экономическая правда

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НКЦБФР компании Нацдепозитарий
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