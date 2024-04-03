Владельцы ООО отныне могут хранить свои доли в Нацдепозитарии
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники отныне могут перевести учет долей из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Отмечается, что первой компанией, которая воспользовалась учетом в Национальном депозитарии, стало ООО "Шпола-Агро Индустри" - агрокомпания, которая входит в состав LNZ Group Дмитрия Кравченко.
"Введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением. Одно лицо сможет объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий.
Например, электронные собрания участников, что является актуальным в современных условиях. Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для обеспечения выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и предоставит возможности расширить применение такого вида обеспечения", - пояснила член правления Национального депозитария Марина Адамовская.
В НКЦБФР добавили, что учет в системе Нацдепозитария имеет ряд преимуществ:
- дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,
- обеспечение соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),
- действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по долям общества (счет условного хранения (эскроу),
- технологический способ проведения электронного собрания участников общества,
- новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),
- консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.
Экономическая правда