Владельцы ООО отныне могут хранить свои доли в Нацдепозитарии

Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники отныне могут перевести учет долей из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что первой компанией, которая воспользовалась учетом в Национальном депозитарии, стало ООО "Шпола-Агро Индустри" - агрокомпания, которая входит в состав LNZ Group Дмитрия Кравченко.

"Введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением. Одно лицо сможет объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий.

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Например, электронные собрания участников, что является актуальным в современных условиях. Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для обеспечения выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и предоставит возможности расширить применение такого вида обеспечения", - пояснила член правления Национального депозитария Марина Адамовская.

В НКЦБФР добавили, что учет в системе Нацдепозитария имеет ряд преимуществ:

дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,

обеспечение соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),

действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по долям общества (счет условного хранения (эскроу),

технологический способ проведения электронного собрания участников общества,

новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),

консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.

Экономическая правда

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