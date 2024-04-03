ОПЕК+ продолжает сокращение поставок нефти: цена на Brent приближается к 90 долларам за баррель

ОПЕК+ решила продолжить сокращение поставок нефти в первой половине года, что приведет к напряженности на мировых рынках и потенциальному росту цен.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Группа ключевых членов во главе с Саудовской Аравией рекомендовала не менять политику на онлайн-совещании в среду. Это означает, что ограничение добычи нефти на уровне примерно 2 млн баррелей в сутки останется в силе до конца июня", - пишет агентство.

Сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнерами в сочетании с удивительно устойчивым спросом на топливо помогли подтолкнуть цены на нефть до почти 90 долларов за баррель в Лондоне, что является самым высоким уровнем этого года. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке также поддерживает фьючерсы на нефть, добавляет Bloomberg.

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По данным Международного энергетического агентства, сохраняя ограничения, ОПЕК+, похоже, обеспечит небольшой дефицит на мировых рынках нефти в течение второго квартала. Дефицит может привести к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель, предупреждает JPMorgan Chase & Co.

Совместный министерский мониторинговый комитет "продолжит внимательно оценивать конъюнктуру рынка", а члены ОПЕК+ подтвердили "свою готовность принять дополнительные меры в любое время", говорится в заявлении ОПЕК+.

При этом не все страны ОПЕК+ придерживаются графика сокращения добычи: Ирак и Казахстан так и не осуществили согласованных сокращений.

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"Россия, которая совместно с Саудовской Аравией возглавляет ОПЕК+, также продемонстрировала неоднозначные результаты. Страна с опозданием ввела обещанное год назад сокращение добычи сырой нефти, но выполнение сокращения экспорта, согласованного на этот год, является менее понятным.

Хотя поставки таких видов топлива, как дизельное топливо, сократились, это может быть связано с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Между тем, экспорт нефти восстанавливается. Путин использует доходы от продажи нефти для продолжения войны против Украины", - резюмирует агентство.

ОПЕК+ соберется в Вене 1 июня, чтобы решить, продолжать ли сокращение поставок во второй половине года.

Экономическая правда