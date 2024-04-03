Союзники РФ требуют у лидеров ЕС не арестовывать замороженные росактивы

Страны, поддерживающие Россию, требуют от ЕС отказаться от любых планов по конфискации государственных активов Москвы.

Об этом сообщает издание Politico.

"Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии пытаются убедить ЕС продолжать противостоять давлению со стороны США и Великобритании по конфискации более 200 миллиардов евро российских государственных активов, замороженных после вторжения в Украину в феврале 2022 года", - пишет издание.

"Эти страны очень скептически относятся к такой идее", - сказал один из чиновников. Их беспокоит то, что "это создаст прецедент". Другими словами, эти страны боятся, что они могут стать следующими, кто потеряет свои активы.

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В настоящее время любой план по конфискации замороженных Европой российских активов и использования этих средств для помощи Украине отложен. Особенно категорически против выступают страны Западной Европы, которые опасаются юридических последствий и потенциальной дестабилизации еврозоны.

Однако, учитывая то, что Вашингтон и Лондон настроены решительно, а этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в следующем месяце, страны, которые не считают Владимира Путина врагом, не сидят сложа руки.

Они уже видели, как ЕС выдвинула более ограниченное предложение по использованию доходов, полученных от инвестирования активов (на сумму около 2,5-3 миллиарда евро в год), при этом 90% этих средств пойдет на приобретение оружия для Украины.

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И это также может влиять на мотивацию стран, оказывающих давление. Кроме опасений относительно прецедента, они могут действовать в интересах Путина и не желать, чтобы ЕС помогала Украине на поле боя.

"Я бы признал, что россияне могли попросить своих друзей создать эту шумиху", - сказал старший дипломат из страны, не входящей в ЕС.