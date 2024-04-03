Убытки водопроводной отрасли Украины от войны достигли 11 миллиардов долларов - ассоциация

Водопроводно-канализационная отрасль Украины из-за российского вторжения понесла убытки на 11 миллиардов долларов.

Об этом сообщил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, передает Укринформ.

По его данным, россияне повредили 583 объекта, из которых восстановлено только 223, и 1108 километров водопроводно-канализационных сетей (восстановлено 277 километров). Поэтому сейчас только 64% потребителей имеют постоянный доступ к системам централизованного водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, износ основных фондов, в зависимости от региона, варьируется от 33% до 70%.

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"Из-за разрушения критической инфраструктуры, гидравлические удары, вызванные отключением электроэнергии, уровень аварийности сетей в некоторых городах вырос до 80%. По оценкам международных экспертов, в 2024 году 8 млн человек будут иметь ограниченный доступ к централизованному водоснабжению и водоотводу", - подчеркнул глава профильной ассоциации.

Новицкий отметил, что не менее острой для всех водоканалов, независимо или в зоне боевых действий, или на деоккупированных территориях и в центре и на западе страны - есть проблема недофинансирования, связанная, в том числе, с сохранением экономически необоснованных тарифов, которые не менялись с 2021 года.

"Вопрос источников финансирования всех необходимых мероприятий в деятельности наших предприятий длительное время не решается. Средств на проектирование и восстановление сетей, закупку технологического оборудования нет, как и на текущую операционную деятельность", - пожаловался Новицкий.

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По данным Укрводоканалэкологии, предприятия отрасли получают лишь 40-50% средств, необходимых для нормального функционирования и предоставления качественных услуг.

Напоминаем:

Украинский аграрный сектор получил более 80 млрд долл прямых убытков и потерь в результате полномасштабного вторжения РФ.

Украинский частный сектор в 2024 году нуждается в 5,8 миллиардов долларов на восстановление только в части промышленности и коммерции.