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Brave1 ищет разработчиков дронов-перехватчиков: какие требования

Среда, 3 апреля 2024, 14:21 - Артур Крыжный

Defense-tech кластер Brave1 ищет разработчиков и инженеров, которые создадут беспилотник, способный сбивать вражеские разведывательные дроны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Разведывательные дроны Орлан, SuperCam или ZALA над линией фронта - это глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА, поэтому надо найти решение, как их сбивать, не тратя средства ПВО", — сообщил он.

Дроны-перехватчики должны сбивать цели на скорости 100-150 км/ч на высоте 1500 м.

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Также решение должно продемонстрировать, как:

  • перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения;
  • вылетает, находит цель и начинает преследование;
  • и сам поражает вражеский беспилотник.

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технології ВСУ
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