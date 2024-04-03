Brave1 ищет разработчиков дронов-перехватчиков: какие требования
Среда, 3 апреля 2024, 14:21 -
Defense-tech кластер Brave1 ищет разработчиков и инженеров, которые создадут беспилотник, способный сбивать вражеские разведывательные дроны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Разведывательные дроны Орлан, SuperCam или ZALA над линией фронта - это глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА, поэтому надо найти решение, как их сбивать, не тратя средства ПВО", — сообщил он.
Дроны-перехватчики должны сбивать цели на скорости 100-150 км/ч на высоте 1500 м.
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Также решение должно продемонстрировать, как:
- перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения;
- вылетает, находит цель и начинает преследование;
- и сам поражает вражеский беспилотник.
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