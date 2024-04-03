Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно поставок

Цены на нефть выросли из-за беспокойства инвесторов относительно поставок сырой нефти и топлива. Причиной беспокойства являются украинские атаки на российские НПЗ и возможности эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, до 89,09 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 7 центов, или 0,08%, до 85,22 долларов за баррель.

Оба сорта нефти - Brent и WTI - поднялись на 1,7% во время предыдущей сессии, достигнув самого высокого показателя с октября.

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Цены резко выросли после того, как очередная атака украинского беспилотника на российский нефтеперерабатывающий завод угрожала вывести из строя еще большую часть перерабатывающих мощностей страны, сократив производство бензина и дизельного топлива. Россия является одним из трех крупнейших мировых производителей нефти и одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

Инвесторы также обеспокоены тем, что возможное возмездие Ирана Израилю за атаку, которая унесла жизни высокопоставленных военных, может привести к перебоям с поставками в этом ключевом регионе добычи на Ближнем Востоке. Иран, который поддерживает боевиков ХАМАС, воюющих с Израилем в Газе, является третьим по величине производителем нефти среди стран-членов ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).

"Геополитическая напряженность продолжает порождать неопределенность относительно возможных перебоев с поставками", - заявил стратег рынка IG Йеп Джун Ронг, добавив, что цены на нефть продолжают расти до максимума за пять месяцев, а тенденция сохраняет восходящий тренд.

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К опасениям относительно поставок добавляется то, что мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обратилась к своему торговому подразделению с просьбой отменить экспорт сырой нефти объемом до 436 000 баррелей в день в этом месяце, поскольку она готовится перерабатывать внутреннюю нефть на новом нефтеперерабатывающем заводе Dos Bocas.