В глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes осталось пять украинцев

В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785 место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов с состоянием 4 миллиарда долларов.

Об этом пишет Forbes.

В списке 2024 года – пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский.

Виктор Пинчук занял 1623 место в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на 100 млн долл – до 2 млрд долл.

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Владелец Smart Holding Вадим Новинский с 1,2 млрд долл (-$200 млн) занял 2 410 место.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго (2 410 место) за год сократилось на 100 млн долл – до 1,2 млрд долл.

Совладелец так называемой группы "Приват" Геннадий Боголюбов занимает 2 692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на 100 млн долл – до миллиарда.

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Самые богатые в мире по версии Forbes – французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивают в 195 миллиардов долларов.

Экономическая правда