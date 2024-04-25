Верховная Рада легализовала труд домашних работников

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5695, который должен урегулировать работу домашних работников и снизить уровень незадекларированного труда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ вводит в законодательство понятие "домашний труд" и обеспечивает работникам социальную защиту.

Закон предлагает, в частности определить, что:

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Домашний работник - физическое лицо, которое занимается домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.

Домашний труд - это работа, которая выполняется на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.

Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, которая осуществляется человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

С домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также является основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.

Не допускается прием на работу домашними работниками лиц, моложе 16 лет.

В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или бесплатного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.

Работодатель должен уведомить домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.

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Экономическая правда.