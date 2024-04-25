Производитель дронов TAF Drones запускает Innovation Hub для реализации новых технологий на фронте

Украинский производитель FPV-дронов TAF Drones запускает Defence Tech кластер Innovation Hub для реализации "гаражных" инноваций на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба TAF Drones.

Отмечается, что основной целью Innovation Hub - минимизировать время между разработкой перспективных технологий "из гаражей и окопов" и их внедрением на фронте.

По подсчетам TAF Drones, в Украине количество перспективных разработок, которые, к сожалению, не получают достаточного финансирования для их воплощения в жизнь уже пересекла несколько тысяч.

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Innovation Hub от TAF Drones стремится решить эту проблему, для этого будет использовать не только венчурные инвестиции, но и более гибкие способы финансирования. Средства будут вкладываться напрямую в перспективные технологии и талантливые команды без стартап-опыта.

"В отличие от других оборонных кластеров, Innovation Hub от TAF Drones отличается своим подходом к инвестициям. Обычно оборонные кластеры, распределяют гранты на широкий спектр проектов для поддержки развития отрасли оборонных технологий, а Innovation Hub сосредоточен на непосредственном финансировании конкретных технологий и идей, независимо от коммерческой стадии разработки", - говорится в сообщении.

Таким образом, Innovation Hub будет инвестировать прямо в инновации и изобретателей, обеспечивая ресурсами для быстрого перехода от концепции к производству и использованию на фронте.

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Кроме того, Innovation Hub будет использовать ресурсы и экспертизу одного из крупнейших производителей FPV-дронов TAF Drones с мощностью 25 000 единиц в месяц

В первую очередь в Innovation Hub ищут технологии, создающие дополнительную ценность FPV дронам. Отдельные направления, которые сейчас в приоритете:

РЭБ-устойчивые радиомодули для FPV дронов;

Системы донаведения на цель;

Локализация производства компонентов для FPV;

Развитие технологий РЭБ и антиРЭБ.

Подать заявку для участия в кластерах можно на сайте Innovation Hub.

Экономическая правда.