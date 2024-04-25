В марте предприниматели получили кредитов почти на 4 миллиарда по государственным гарантиям на портфельной основе

Украинские предприниматели в марте в рамках поддержки малого и среднего бизнеса получили 1037 кредитов на 3,9 млрд грн, всего с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля этого года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 млрд грн. Это около 66 % от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

"При этом в марте 2024 года заключено 1 037 кредитных договоров на сумму более 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

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По количеству обслуживаемых кредитов по состоянию на 1 апреля текущего года продолжает лидировать Приватбанк: 11 747 кредитов на общую сумму 19,4 млрд грн, что составляет 55 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк: 2 998 кредитов на 11,6 млрд грн (89 % от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 768 кредитов на 8,7 млрд (62 % от своего лимита).

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

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сельское хозяйство - 4 766 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 7 627 кредитов на 16,6 млрд грн;

перерабатывающая промышленность - 2 727 кредитов на 12,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 1 070 кредитов на 2,3 млрд грн;

строительство - 429 кредитов на 1,4 млрд грн.

Экономическая правда.