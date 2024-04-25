BHP предлагает купить конкурента Anglo American за почти $39 миллиардов

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Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group предложила выкупить 100% акций своего конкурента Anglo American за 38,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая горнодобывающая компания мира предложила сделку, в которой Anglo сначала выделит контрольные пакеты акций южноафриканских компаний по добыче платины и железной руды своим акционерам, а затем приобретет их у BHP. Общая стоимость одной акции необязательного предложения составляет около 25,08 фунтов стерлингов, сообщила BHP, что на 14% выше цены закрытия торгов Anglo в среду.

Объединение с Anglo даст BHP примерно 10% мирового предложения медных рудников в преддверии ожидаемого дефицита предложения, который, по прогнозам многих обозревателей рынка, приведет к стремительному росту цен.

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В случае успеха эта сделка станет исторической, ведь с присоединением Anglo American, BHP значительно превысит ближайших конкурентов по добыче меди. Предлагаемая сделка свидетельствует о возвращении BHP к политике заключения крупных договоров.

В прошлом году BHP приобрела производителя меди OZ Minerals Ltd. примерно за 6,4 млрд долл, что стало ее первой крупной покупкой за последние годы, но до этого времени она сосредотачивалась на продаже таких активов, как нефть, газ и уголь.

Экономическая правда

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