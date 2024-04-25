Цены на нефть выросли на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть немного выросли на фоне признаков опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке, но не так сильно, из-за снижения спроса в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов до 88,11 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь выросли на 7 центов до 82,88 доллара за баррель.

Данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что спрос на бензин за неделю до 19 апреля упал на 2,8% по сравнению с неделей ранее и на 11% по сравнению с прошлым годом. Спрос на дистилляты также снизился по сравнению с неделей назад и на 4,7% по сравнению с прошлым годом.

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Падение спроса на топливо происходит на фоне признаков уменьшения деловой активности в США в апреле, а более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции и занятости означают, что Федеральная резервная система США, скорее всего, отложит ожидаемое снижение процентных ставок, что негативно влияет на экономические настроения.

"Нынешняя слабость цен на нефть после тестирования уровня выше 90 долларов за баррель объясняется тем, что рыночные настроения переориентируются на глобальные экономические проблемы, а не на геополитическую напряженность", - сказал Эмрил Джамиль, старший аналитик нефтяного рынка LSEG Oil Research.

Если не принимать во внимание геополитику, цены в этом квартале будут определяться такими факторами, как сокращение поставок основными производителями, а также ожиданиями роста спроса.

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Ожидается, что боевые действия в секторе Газа между Израилем и ХАМАС расширятся, поскольку Израиль может начать наступление на Рафах, на юге анклава, что может увеличить шансы на более широкую войну, которая потенциально может нарушить поставки нефти на Ближний Восток. Однако, с прошлой недели не было никаких других признаков прямого конфликта между Израилем и Ираном.

"Напряженность между Ираном и Израилем уменьшилась, но ожидается, что израильские атаки на Газу усилятся, а риск распространения конфликтов на соседние страны поддерживает цены на нефть", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Экономическая правда.