Банки готовы увеличить кредитование бизнеса и населения – НБУ

Банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 года прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.

Об этом говорится в ежеквартальном опросе банков об условиях кредитования, сообщает Национальный банк Украины.

Так, в I квартале 2024 года зафиксировано улучшение оценок основных показателей кредитования. Спрос вырос и на корпоративные и на розничные кредиты. Наибольший интерес бизнеса – к ссудам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам.

При этом финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды ссуд для бизнеса во втором квартале.

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"Спрос домохозяйств на займы стимулировали лучшие потребительские настроения. Кроме того банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами лучшие перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками. В дальнейшем банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится. Долговая нагрузка бизнеса оценивается как средняя, население – как низкое", – говорится в сообщении НБУ.

Финучреждения также повысили требования по кредитам для бизнеса. Больше всего – для займов для крупных предприятий, валютных и долгосрочных кредитов. Во втором квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных ссуд, усилить – для крупных предприятий и валютных кредитов.

При этом уровень одобрения заявок на кредиты для бизнеса уменьшился впервые за последние 12 месяцев, прежде всего из-за снижения их количества для кредитов крупным предприятиям, а также валютных и долгосрочных ссуд. В свою очередь, уровень одобрения заявок для кредитов МСП растет четвертый квартал подряд.

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Банки также ужесточили кредитные стандарты для ипотечных кредитов, в то же время продолжают ослаблять стандарты для потребительских кредитов пятый квартал подряд. Во втором квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для домохозяйств, в основном для ипотеки.

Справка. "Опрос об условиях банковского кредитования" проводился с 18 марта по 8 апреля 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Экономическая правда