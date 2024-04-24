Банки готовы увеличить кредитование бизнеса и населения – НБУ
Банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 года прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.
Об этом говорится в ежеквартальном опросе банков об условиях кредитования, сообщает Национальный банк Украины.
Так, в I квартале 2024 года зафиксировано улучшение оценок основных показателей кредитования. Спрос вырос и на корпоративные и на розничные кредиты. Наибольший интерес бизнеса – к ссудам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам.
При этом финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды ссуд для бизнеса во втором квартале.
"Спрос домохозяйств на займы стимулировали лучшие потребительские настроения. Кроме того банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами лучшие перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками. В дальнейшем банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится. Долговая нагрузка бизнеса оценивается как средняя, население – как низкое", – говорится в сообщении НБУ.
Финучреждения также повысили требования по кредитам для бизнеса. Больше всего – для займов для крупных предприятий, валютных и долгосрочных кредитов. Во втором квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных ссуд, усилить – для крупных предприятий и валютных кредитов.
При этом уровень одобрения заявок на кредиты для бизнеса уменьшился впервые за последние 12 месяцев, прежде всего из-за снижения их количества для кредитов крупным предприятиям, а также валютных и долгосрочных ссуд. В свою очередь, уровень одобрения заявок для кредитов МСП растет четвертый квартал подряд.
Банки также ужесточили кредитные стандарты для ипотечных кредитов, в то же время продолжают ослаблять стандарты для потребительских кредитов пятый квартал подряд. Во втором квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для домохозяйств, в основном для ипотеки.
Справка. "Опрос об условиях банковского кредитования" проводился с 18 марта по 8 апреля 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.
Экономическая правда