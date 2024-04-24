Банкиры ожидают снижения Нацбанком учетной ставки до 14%

Большинство опрошенных банкиров прогнозируют, что Нацбанк снизит учетную ставку на заседании 25 апреля с 14,5% до 14%.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на опрошенных банкиров.

При этом звучат и более смелые прогнозы - о снижении ставки до 13,5% и даже 13% годовых, отмечает агентство.

"Фактическая инфляция в марте снова оказалась лучше ожиданий рынка, что усилило вероятность снижения учетной ставки НБУ 25 апреля еще на 50 б.п. - до 14%. В то же время мы считаем достаточно низкими шансы, что НБУ снизит ставку более существенно", - заявил главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергей Колодий.

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"Мое личное мнение, что и в дальнейшем будут снижать постепенно ставку, я ожидаю, что еще минимум на полпроцента... хотя не исключаю, что могут и больше снизить", - сказал начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков.

По его словам, такому снижению способствует положительная динамика инфляции и намерение Нацбанка удешевить для государства обслуживание внутреннего долга по ОВГЗ и в целом госдолга.

Председатель правления "ОТП Банка" Владимир Мудрый ожидает снижения ставки в четверг на 0,5 п.п., в то же время допускает и снижение на 1 п.п. - до 13,5% годовых.

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Он добавил, что важным фактором для уровня снижения учетной ставки является и стратегия регулятора относительно времени внедрения второго этапа валютной либерализации.

При этом самый смелый прогноз дал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев - от 0,5 до 1,5%.

"Учетная ставка максимально может снизиться до 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам - до 16%", - сказал он.

Экономическая правда