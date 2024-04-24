Все разделы
Укр / Рус

Российский суд арестовал все средства JPMorgan в РФ

Среда, 24 апреля 2024, 14:35 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля вынес решение о блокировании всех счетов JPMorgan в России, включая счета дочерних компаний, по представлению российского госбанка ВТБ.

Об этом сообщает Reuters.

Дело ВТБ против JPMorgan является частью попыток российского банка вернуть замороженные после 24 февраля 2022 года средства на зарубежных счетах.

На прошлой неделе JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ в Нью-Йорке с требованием прекратить попытки вернуть 439,5 млн долл со счета, который был заблокирован в США.

Реклама:

Российский суд не наложил арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JPMorgan, а также на домен jpmorgan.ru.

В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена в начале этого месяца, JPMorgan назвал попытку ВТБ вернуть деньги в России "вопиющим нарушением" соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

Крупнейший американский банк заявил, что американское законодательство запрещает ему возвращать 439,5 млн долл.

Реклама:

Экономическая правда

JPMorgan Россия суд санкции
Реклама:
Материалы по теме
JPMorgan считает, что вероятность рецессии в 2023 году резко снизилась на всех рынках 21 января 2023, 16:00
Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира 21 сентября 2020, 09:00
После отставки Смолия J.P. Morgan изменил прогноз по учетной ставке НБУ 6 июля 2020, 18:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте