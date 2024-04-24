Российский суд арестовал все средства JPMorgan в РФ

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля вынес решение о блокировании всех счетов JPMorgan в России, включая счета дочерних компаний, по представлению российского госбанка ВТБ.

Об этом сообщает Reuters.

Дело ВТБ против JPMorgan является частью попыток российского банка вернуть замороженные после 24 февраля 2022 года средства на зарубежных счетах.

На прошлой неделе JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ в Нью-Йорке с требованием прекратить попытки вернуть 439,5 млн долл со счета, который был заблокирован в США.

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Российский суд не наложил арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JPMorgan, а также на домен jpmorgan.ru.

В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена в начале этого месяца, JPMorgan назвал попытку ВТБ вернуть деньги в России "вопиющим нарушением" соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

Крупнейший американский банк заявил, что американское законодательство запрещает ему возвращать 439,5 млн долл.

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Экономическая правда