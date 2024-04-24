Верховная Рада одобрила ликвидацию КРАИЛ в первом чтении
Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент принял в первом чтении 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы. За основу - 272 голоса", - сообщил он.
По его словами, кроме ликвидации КРАИЛ, в законопроекте предусмотрены следующие нормы:
- Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства.
- Определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.
- Совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет).
- Установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.
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Напомним:
Решением Совета нацбезопасности и обороны, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.
Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.
Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.