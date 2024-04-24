Верховная Рада одобрила ликвидацию КРАИЛ в первом чтении

Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял в первом чтении 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы. За основу - 272 голоса", - сообщил он.

По его словами, кроме ликвидации КРАИЛ, в законопроекте предусмотрены следующие нормы:

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Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства.

Определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.

Совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет).

Установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

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Напомним:

Решением Совета нацбезопасности и обороны, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.

Реклама:

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.