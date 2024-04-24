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Верховная Рада одобрила ликвидацию КРАИЛ в первом чтении

Среда, 24 апреля 2024, 13:22 - Артур Крыжный

Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял в первом чтении 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы. За основу - 272 голоса", - сообщил он.

По его словами, кроме ликвидации КРАИЛ, в законопроекте предусмотрены следующие нормы:

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  • Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства.
  • Определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.
  • Совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет).
  • Установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

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Напомним:

Решением Совета нацбезопасности и обороны, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.

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Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

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