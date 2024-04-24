Цены на нефть выросли из-за неожиданного падения запасов в США

Цены на нефть немного выросли после того, как отраслевые данные показали неожиданное падение запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало позитивным сигналом для спроса, хотя рынки также внимательно следили за военными действиями на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов, или на 0,06%, до 88,47 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 83,44 доллара за баррель.

По данным источников на рынке, которые ссылаются на данные Американского института нефти, запасы нефти в США упали на 3,237 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 апреля. В противовес этому, шесть аналитиков, опрошенных агентством Reuters, ожидали роста на 800 000 баррелей.

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Трейдеры будут ждать официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, чтобы подтвердить значительное сокращение запасов.

Деловая активность в США в апреле снизилась до четырехмесячного минимума, а S&P Global сообщило, что индекс деловой активности в производственном секторе, который отслеживает производственную сферу и сферу услуг, снизился до 50,9 в этом месяце с 52,1 в марте.

"Это может помочь убедить политиков в том, что снижение ставок необходимо для поддержки экономики", - отмечают аналитики ANZ.

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Снижение процентных ставок в США может стимулировать экономический рост и, в свою очередь, спрос на нефть со стороны крупнейшего мирового потребителя топлива.

Аналитики по-прежнему уделяют внимание последним событиям в конфликтах на Ближнем Востоке, хотя их влияние на поставки нефти пока остается ограниченным.

Экономическая правда.