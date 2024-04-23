Энергорегулятор выявил схему продажи электричества бизнесу по ценам для населения

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), совместно с СБУ обнаружила схему поставки электроэнергии для бизнеса по тарифам, установленным для населения.

Об этом сообщает пресс-служба энергорегулятора.

Отмечается, что противоправный механизм заключался в поставке поставщиками универсальных услуг (ПУП) электроэнергии фактически коммерческим объектам (торговые центры, гостиницы, рестораны, магазины) по тарифам для бытовых потребителей.

Это наносит ущерб АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", на которых возложены специальные обязанности по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО), добавили в регуляторе.

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Сообщается, что с февраля 2024 года НКРЭКУ совместно с представителями СБУ провело проверки соблюдения лицензионных условий ряда поставщиков и операторов системы распределения:

ООО "Львовэнергосбыт";

ООО "Черкассыэнергосбыт";

ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания";

ООО "Полтаваэнергосбыт".

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго".

АО "Черновцыоблэнерго";

ООО "Хмельницкоблэнерго";

АО "Житомироблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ЧАО "Львовоблэнерго".

"Во время проведения указанных проверок документально зафиксированы и подтверждены факты поставки электрической энергии субъектам предпринимательской деятельности по тарифам для населения, что носит системный характер", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе проверки "Черновцыоблэнерго" провели выборочный осмотр адресов бытовых потребителей с выездом на место. Проверки установили, что по указанным адресам находятся здания, которые фактически используются для осуществления предпринимательской деятельности (бассейны, гостиницы, складские помещения с холодильниками, цеха по изготовлению полиуретановых изделий и переработки опилок, рыбное хозяйство и т.д.).

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При этом в паспорте точки распределения электрической энергии по соответствующим адресам указан вид объекта "жилой дом" или "нежилое здание".

"В соответствии с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии, электрическая энергия, которая используется на объекте бытового потребителя на небытовые нужды, в частности для предпринимательской, хозяйственной и независимой профессиональной деятельности, оказания платных услуг, осуществления нотариальной деятельности, деятельности дата-центров, центров обработки данных, деятельности по созданию виртуальных активов (майнинга) и т.д., учитывается отдельно и оплачивается по соответствующим тарифам (ценам) для небытовых потребителей электропоставщика", - пояснили в НКРЭК.

"На данный момент продолжаются совместные мероприятия по выявлению аналогичных фактов на территориях других областей Украины", - добавили в регуляторе.

Экономическая правда