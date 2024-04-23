Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк

Кабинет министров на заседании 23 апреля принял решение о включении индустриального парка "BORSCHIV" на Тернопольщине в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что создание индустриального парка "BORSCHIV" инициировано Борщевским городским советом.

Предполагается, что на территории парка площадью 30 га будут работать предприятия по производству муки и круп, масла, белковых смесей, мучных продуктов, полуфабрикатов (в том числе хлебобулочных полуфабрикатов длительного хранения), производства плодово-ягодной продукции, мясных и молочных продуктов, переработки и фасовки овощей, фруктов, ягод.

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"Также на территории парка будет осуществляться переработка лекарственных трав. Продукция такого производства в дальнейшем используется в фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой, ликеро-водочной промышленности.

Также участниками парка будут предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов, изделий из гипса, гипсокартона, строительных смесей, изготовление изделий из дерева, мебели и т.д.", - говорится в сообщении.

Сейчас в реестр индустриальных (промышленных) парков вместе с "BORSCHIV" включено 78 индустриальных парков.

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Экономическая правда