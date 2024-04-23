Украина изымает у россиян машиностроительный завод и авиационные двигатели Минобороны РФ к Ту-95

Министерство экономики подготовило проекты указов президента, которыми во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагается принудительно изъять корпоративные права и движимое имущество, принадлежащее россиянам.

Соответствующие решения, копии которых есть в распоряжении ЭП, правительство приняло 23 апреля.

Согласно первому документу, внесенному первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко принудительному изъятию подлежат корпоративные права в ПАО "Энергомашспецсталь" (92,67% от уставного капитала). Указанный пакет акций машиностроительного завода принадлежит кипрской EMSS Holdings Limited, бенефициаром которой является государственная корпорация по атомной энергетике "Росатом".

Кроме того, изъятию подлежат права требования по долгам к "Энергомашспецсталь", которые судя по имеющимся данным составляют 11,2 млрд грн. Эту сумму предприятие должно было бы вернуть компаниям связанным с "Росатом".

Реклама:

"Энергомашспецсталь" расположено в прифронтовом городе Краматорск в Донецкой области, и неоднократно обстреливалось россиянами в 2022 году. До большой войны предприятие производило литые и кованые изделия для металлургии, судостроения, энергетики и машиностроения.

Согласно второму документу, принудительно будут изымать вертолет МИ-22 (воздушный пункт управления), а также 17 авиационных двигателей НК-12, которые принадлежат Министерству обороны Российской Федерации и находятся на одном из украинских авиаремонтных заводов.

Согласно открытым данным, указанные марки двигателей устанавливались на стратегические бомбардировщики Ту-95, из которых россияне запускают ракеты по украинским городам, а также на самолеты Ан-22.

Реклама:

Экономическая правда.