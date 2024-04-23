Цена на газ для потребителей останется неизменной еще на год - Нафтогаз
Вторник, 23 апреля 2024, 14:20 -
НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Цена тарифа "Фиксированный", который продлен еще на 1 год составляет 7 грн 96 коп за кубометр.
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"Согласно результатам торгов средневзвешенная цена покупки ресурса апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 10 972 грн за тыс. куб. м без НДС, средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке (ВТТ) составила 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС", - отметили в "Нафтогазе".
Экономическая правда
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