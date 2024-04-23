СБУ сообщила о подозрении гауляйтерам ЗАЭС, которые отключали ее от энергосистемы Украины

СБУ сообщила о подозрении российским гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключали станцию от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на двух граждан РФ, которые организовали отсоединение Запорожской АЭС от единой энергосистемы нашего государства", - говорится в сообщении.

Так, речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищева Эдуарда и его подчиненного - главного инженера Андрея Горбунова.

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По данным следствия, до "назначения" россияне работали на Ростовской АЭС. Оттуда они прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

Там злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции к энергетической системе РФ. Также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС.

В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов России.

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Экономическая правда.