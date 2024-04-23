В энергосистеме дефицит: "Укрэнерго" второй день привлекает аварийную помощь почти круглосуточно

В течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за чего Диспетчерский центр "Укрэнерго" второй день подряд привлекает аварийную помощь в течение почти всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран", - говорится в сообщении.

Так, с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

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На Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно.

Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточены около 209 тысяч бытовых потребителей.

Экономическая правда.

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