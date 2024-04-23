Цены на нефть выросли из-за геополитических опасений на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы продолжали оценивать риски, связанные с геополитическими опасениями на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мировые фьючерсы на нефть марки Brent торговались на 27 центов выше, на уровне 87,27 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросли на 26 центов до 82,16 доллара за баррель.

Оба эталона упали на 29 центов на предыдущей сессии на признаках того, что недавняя эскалация напряженности между Израилем и Ираном имела незначительное краткосрочное влияние на поставки нефти из региона.

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"Уменьшение премии за геополитический риск недавно снизило цены на нефть, поскольку поставки не были существенно нарушены, - говорит Сугандха Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet, базирующейся в Дели, - но развитие событий, происходящих в регионе, мало повлияло на цены на нефть.

По ее словам, меняющийся геополитический ландшафт остается критически важным для цен на сырую нефть.

"Хотя нет никаких признаков неизбежной полномасштабной войны между вовлеченными странами, любая эскалация напряженности может быстро изменить текущую тенденцию", - добавила Сачдева.

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Аналитики ANZ поддержали это мнение и подчеркнули, что США одобрили новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана, которые расширяют действующие санкции.

Кроме того, министры иностранных дел ЕС 22 апреля согласились расширить санкции против Ирана после ракетной и беспилотной атаки Тегерана на Израиль.

Экономическая правда.