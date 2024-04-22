Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

"Надо копать": Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть

Понедельник, 22 апреля 2024, 20:40 - Алексей Павлыш
 
getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение новоназначенному министру природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Сергею Масляку искать в стране нефть.

Об этом пишет государственное белорусское информагентство БелТА.

"Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать.

Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - сказал Лукашенко Масляку.

Реклама:

По словам диктатора, в Беларуси более-менее разведали месторождения минеральных удобрений. "Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в области разведки и добычи нефти в Беларуси сейчас работает только одна компания, и это нехорошо.

"Не мы придумали - конкуренция должна быть", - резюмировал белорусский диктатор.

Реклама:

Читайте также: Экономика Лукашенко. Как Беларусь за два года потеряла все, что строила 10 лет

Экономическая правда

Беларусь нефть Лукашенко
Реклама:
Материалы по теме
Украина предложила добавить к санкциям против РФ и Беларуси запрет авиатранзита 5 апреля 2024, 16:13
РФ увеличила импорт топлива из Беларуси из-за риска дефицита после атак на НПЗ 28 марта 2024, 10:46
Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование 26 марта 2024, 18:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте