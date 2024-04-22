"Надо копать": Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение новоназначенному министру природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Сергею Масляку искать в стране нефть.

Об этом пишет государственное белорусское информагентство БелТА.

"Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать.

Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - сказал Лукашенко Масляку.

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По словам диктатора, в Беларуси более-менее разведали месторождения минеральных удобрений. "Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в области разведки и добычи нефти в Беларуси сейчас работает только одна компания, и это нехорошо.

"Не мы придумали - конкуренция должна быть", - резюмировал белорусский диктатор.

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Экономическая правда