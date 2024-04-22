Кубраков отреагировал на слухи о своей отставке

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Вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков не стал подтверждать или опровергать информацию о своей возможной отставке.

Об этом он заявил на конференции "Відбудова України", которую проводит Экономическая правда.

"За последние три года много раз слышал такие истории (о собственной отставке - ред), поэтому у меня выработался определенный иммунитет [к слухам]", - заявил Кубраков.

"Если тратить время только на это (обсуждение слухов - ред), то можно больше ничем не заниматься", - добавил он.

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В то же время, один из членов команды Кубракова не под запись сообщил, что решение об увольнении или неувольнении министра "будет приниматься сегодня (22 апреля - ред)".

ОБНОВЛЕНО

Впрочем, по словам другого поинформированного источника ЭП, вопрос отставки Кубракова не будет рассматриваться в ближайшее время.

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Экономическая правда