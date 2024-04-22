Более года количество банковских отделений существенно не меняется – НБУ

Банки прекратили сокращение сети, обусловленное полномасштабным вторжением и временной оккупацией территорий, и этот тренд закрепился, ведь более года количество отделений существенно не меняется.

Об этом сообщает НБУ со ссылкой на статистику о количестве структурных подразделений банков по состоянию на 1 апреля.

"Наибольшее количество отделений с начала полномасштабной войны сокращено во II и III кварталах 2022 года - 525 и 473 соответственно; зато за последние пять кварталов (с начала 2023 года) общее сокращение сети составило лишь 228 отделений.

Наибольшее сокращение сети за время ведения соответствующей статистики (с 2008 года) приходится на 2014 (4208), 2015 (3211) и 2009 (2197) годы. За 2022 год в целом закрылось 1349 отделений", - говорится в сообщении.

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При этом сокращение количества отделений не приводит к снижению финансовой активности клиентов, в частности количество счетов и остатки средств на них постоянно растут.

В значительной степени это происходит и благодаря эволюционному развитию дистанционных каналов обслуживания. Это является экономически выгодным для банков и удобным для клиентов, а потому также влияет на сокращение сети отделений, добавили в НБУ.

"Подтверждением является постоянный рост количества клиентов, которые предпочитают дистанционное обслуживание. Так, если на конец 2021 года 78% субъектов хозяйствования и 63,8% физических лиц (2,3 млн и 44,2 млн клиентов соответственно) обслуживались дистанционно, то по итогам 2023 года - 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно)", - сообщает регулятор.

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По результатам анализа бизнес-планов банков на 2024 год в рамках процесса SREP (процедура надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process) отдельные банки в этом году продолжат оптимизацию сети, однако в целом за год НБУ ожидает небольшой прирост общего количества отделений банков.

Экономическая правда