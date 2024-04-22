Российский суд заочно приговорил спикера Meta к 6 годам лишения свободы

Российский военный суд заочно приговорил спикера компании Meta Энди Стоуна к 6 годам заключения свободы за "публичную защиту терроризма".

Об этом сообщает Reuters.

Meta признана экстремистской организацией в России, а ее социальные сети Facebook и Instagram запрещены в стране с 2022 года.

Министерство внутренних дел России открыло уголовное производство по Стоуну в конце прошлого года, не раскрывая конкретных обвинений.

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Российское издание "РИА" со ссылкой на государственные следователи заявило, что Стоун опубликовал комментарии, которые защищали "агрессивные, враждебные и насильственные действия" по отношению к российским солдатам, участвующим в том, что Москва называет своей "специальной военной операцией" в Украине, пишет Reuters.

Экономическая правда