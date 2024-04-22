Китай резко повысил цены на авто в РФ после захвата местного рынка

Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,06 млн рублей (32 тыс долл). В первые три месяца 2024 года подорожание составило 9,3% год к году, что превысило официальный уровень инфляции в 7,2%.

Об говорится в исследовании "Авито Авто", пишет The Moscow Times.

Сильнее всего - на 53% - выросла цена на модели GAC, которые стали стоить 4,3 млн рублей. Следом идет Geely: автомобили этого производителя прибавили 20,4% и в среднем их можно купить в РФ за 3,5 млн рублей.

Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и теперь оцениваются в 3,2 млн рублей.

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"Не показал существенного роста только Haval, который имеет производство в Тульской области: автомобили этой марки по-прежнему обходятся примерно в 2,6 млн рублей", - пишет издание.

В первом квартале количество новых китайских автомобилей на "Авито Авто" увеличилось на 266,6% год к году. По приросту предложений лидируют Chery (+18,5%), Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Несмотря на подорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в РФ в третьем квартале вырос на 158%.

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Наибольшей популярностью у россиян пользуются марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5, охватывающий как новые, так и подержанные машины, также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).

В прошлом году на китайские бренды пришлась примерно половина продаж новых автомобилей в России. Около трети рынка занял "АвтоВАЗ", оставшуюся долю - другие российские марки и продукция ушедших из страны компаний. При этом в декабре доля "китайцев" превысила 60% и составила чуть более 119,45 тыс проданных машин. Причем в десятке самых популярных оказались восемь китайских марок.

В 2024 году производители из Поднебесной намерены продать в РФ почти 1,2 млн автомобилей.

Экономическая правда