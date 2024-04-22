Норвегия выделяет $6,4 миллиона общественным организациям в Украине

Правительство Норвегии объявило о новой грантовой программе для усиления гражданского общества в Украине - на нее выделят почти 6,4 млн долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе норвежского правительства.

"Гражданское общество в Украине играет ключевую роль в объединении страны и развитии устойчивости против российской агрессии. Норвегия выделяет 70 миллионов норвежских крон на программу поддержки деятельности украинских организаций гражданского общества, которая базируется на подаче заявок", - говорится в сообщении.

"Защита и поддержка украинских институтов и организаций имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла достичь успеха в борьбе с Россией, в восстановлении, внедрении важных реформ и борьбе с коррупцией", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

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Украина имеет много авторитетных организаций, в частности, в сфере прав человека, демократии, борьбы с коррупцией и гуманитарной помощи, добавили в правительстве.

"Норвегия стремится поддерживать работу организаций гражданского общества в их усилиях, направленных на укрепление свободы и демократии в Украине. На первом этапе на эту программу будет выделено 70 миллионов норвежских крон", - добавил министр.

Программа не предусматривает финансирование гуманитарной деятельности или поддержки военных, частного бизнеса или организаций системы ООН.

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Период финансирования - с 2024 до 2027 года включительно. Конечный срок подачи заявок - 19 июня 2024 года.

Экономическая правда