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Украина предложит держателем еврооблигаций план реструктуризации €20 млрд до мая - Reuters

Понедельник, 22 апреля 2024, 14:21 - Владимир Туник-Фриз

Украина готова направить держателям международных облигаций план реструктуризации долга в 20 миллиардов евро в начале мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В августе 2024 года подходит к концу договоренность об отсрочке выплат по еврооблигациям, о чем было договорено в 2022 году. Тогда Украинская сторона смогла согласовать отсрочку выплат по еврооблигациям на 2 года.

Как сообщают в Reuters, передача предложения держателям облигаций должна стать отправной точкой для официальных переговоров, включая проведение детальных дискуссий и обмен конфиденциальной информацией. Один из источников сообщил, что украинское правительство надеется достичь контуров соглашения самое позднее в июне.

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Как может выглядеть реструктуризация - неизвестно.

По словам источников Reuters, владельцы облигаций надеются выйти из реструктуризации долга с новыми облигациями, которые гарантированно будут предусматривать выплату процентов, однако выплаты процентов иностранным владельцам облигаций вероятно не будет хорошей новостью для Украины, ведь государство пытается сохранить как можно больше финансов.

Напомним:

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Группа владельцев украинских долговых обязательств, в которую входят Amundi, Amia Capital, Black Rock выбрали советников по реструктуризации украинских обязательств по еврооблигациям, которые должны быть разморожены в сентябре.

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