Продажа табачных изделий в duty free сократилась на более 90%

Продажи магазинами беспошлинной торговли (duty free) табачных изделий на один кассовый чек в Украине с октября 2023 года по март 2024 года сократились на 87%, а общий объем реализации - 91%, по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, количество табачных изделий на один кассовый чек снизилось с 15 до 2 пачек (на 87%), что привело к уменьшению объемов реализации продукции на 91% - с 9,6 млн до 847,2 тыс. пачек. Средний объем алкогольных напитков на один кассовый чек снизился по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов с 2 до 1 литра, и соответственно сократились объемы реализации продукции на 42% - с 944,2 тыс. л до 544,7 тыс. л.

По данным Гостаможни, в Украине на данный момент зарегистрировано 39 магазинов беспошлинной торговли, при этом осуществляют свою деятельность только 14. В связи с вооруженной агрессией РФ и закрытием пунктов пропуска на украинско-российской и украинско-белорусской границах, а также морского и воздушного сообщения, не работают 25 магазинов беспошлинной торговли. Часть из них разрушена или повреждена вражескими обстрелами.

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Напомним:

Магазины Duty Free смогут продавать ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя одному лицу в течение суток.