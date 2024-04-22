Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Немецкий Knauf выходит из России после скандала со строительством в оккупированном Мариуполе

Понедельник, 22 апреля 2024, 12:57 - Игорь Пилипив
 
getty images

Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в РФ после более 30 лет работы на российском рынке.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что компания так и не назвала конкретных причин выхода из России, заявив, что это происходит на фоне "текущих событий".

В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажи, чтобы сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников. Однако процесс передачи бизнеса еще должно одобрить российское правительство.

Реклама:

Недавно Knauf, оборот которого в 2022 году составлял 15,4 млрд евро, снова попал под огонь критики из-за работы в РФ, а также в оккупированном Россией украинском Мариуполе.

Напомним:

В ноябре 2023 года НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России Knauf в перечень международных спонсоров войны.

Реклама:
компании РФ война
Реклама:
Материалы по теме
"Укрзализныця" и АТБ возглавили рейтинг крупнейших работодателей - Опендатабот 22 апреля 2024, 10:52
Corteva будет проверять почвы на токсичные металлы в пострадавших от войны регионах 22 апреля 2024, 10:01
Харьковские "Укрэнергомашины" создадут филиалы на западе Украины 19 апреля 2024, 17:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте