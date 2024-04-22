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В результате непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в 6 областях - "Укрэнерго"

Понедельник, 22 апреля 2024, 12:00 - Игорь Пилипив

В результате непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях, "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Европы в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что дефицит электроэнергии в энергосистеме 22 апреля имеется в течение всех суток. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление.

Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях. По другим причинам на утро обесточены 414 населенных пунктов.

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Также продолжают действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Кроме того, на Харьковщине действуют ограничения, обесточены около 224 тысяч бытовых потребителей.

"На одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 858 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 020 МВт.

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Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия ТЭС
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