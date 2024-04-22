В результате непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в 6 областях - "Укрэнерго"
В результате непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях, "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Европы в течение суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что дефицит электроэнергии в энергосистеме 22 апреля имеется в течение всех суток. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление.
Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях. По другим причинам на утро обесточены 414 населенных пунктов.
Также продолжают действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Кроме того, на Харьковщине действуют ограничения, обесточены около 224 тысяч бытовых потребителей.
"На одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 858 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 020 МВт.
Экономическая правда.