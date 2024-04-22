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"Укрзализныця" и АТБ возглавили рейтинг крупнейших работодателей - Опендатабот

Понедельник, 22 апреля 2024, 10:52 - Игорь Пилипив

АО "Укрзализныця" возглавила рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2024 году, имея в штате более 187 тысяч сотрудников, на втором места - АТБ-МАРКЕТ с 44 тысячами работников.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственной службы статистики и финансовой отчетности предприятий.

Отмечается, что более половины крупнейших работодателей Украины зарегистрирована на Киевщине, еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна - в Запорожской области.

Всего в рейтинг попали компании, которые имеют наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.

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"Крупнейшим работодателем Украины стала Укрзализныця - в компании работает 187 620 сотрудников. На втором месте с 44 тысячами работников оказался АТБ-МАРКЕТ. Третью строчку занимает Укрпочта, где работает 34,7 тысячи сотрудников", - говорится в сообщении.

В Укрпочте отметили, что компания не проводила массового сокращения персонала, одновременно работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

Экономическая правда.

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