Corteva будет проверять почвы на токсичные металлы в пострадавших от войны регионах

Международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience будет проводить проверку почв в пострадавших от войны регионах страны на наличие токсичных металлов в результате бомбовых, ракетных или артиллерийских взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Corteva Agriscience.

Отмечается, что почва из фермерских хозяйств будет тестироваться в современной сертифицированной лаборатории Corteva в Гадеско, Италия.

"Военные действия потенциально могут привести к загрязнению земли канцерогенными остатками на опасном уровне, поэтому важно оценить состояние и пригодность полей для земледелия. Земля будет проверяться на наличие потенциального загрязнения тяжелыми металлами (мышьяком, железом, свинцом, марганцем, ртутью и никелем) и наличие в ней содержания основных питательных элементов (азота, фосфора, калия, магния и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Соответствующая инициатива происходит при поддержке министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Добавляется, что по результатам проверки фермеры получат информацию о составе почв, пригодность для ведения сельского хозяйства. Также фермеры получат рекомендации по мерам, которые можно провести для улучшения состояния почв, в частности о необходимости дополнительного внесения питательных элементов для получения запланированного урожая.

Фермеры получат эту информацию примерно через месяц после отправки образцов.

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"Согласно данным правительства, до 25% украинской земли подверглись воздействию войны. Потенциальная угроза почвам Украины может представлять серьезные риски для будущего сельского хозяйства в стране, а также для ее вклада в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире", - сказал Александр Дмитриев, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Украине.

Фермеры, желающие принять участие, могут заказать анализ почвы через мобильное приложение "Soil Test", которое доступно на App Store и Google Play.

Экономическая правда.