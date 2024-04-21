Блинкен пригрозит Китаю санкциями за экспорт военных технологий в РФ - FT

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозит Китаю карательными шагами, которые могут предусматривать введение санкций против финансового сектора КНР, если страна не прекратит экспорт военных технологий в РФ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают в издании, во время визита в Китай на следующей неделе Блинкен скажет своим коллегам в Китае, что США и их союзники становятся все более нетерпеливыми из-за отказа Пекина прекратить предоставлять Москве все необходимое, чтобы помочь восстановить свою промышленную базу.

Например, 70% российского импорта станков в последнем квартале прошлого года происходили из Китая и, вероятно, используются для производства баллистических ракет.

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Блинкен не планирует раскрывать, к каким мерам прибегнут США, но несколько человек, знакомых с ситуацией, сообщили, что США рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.

Один из собеседников FT сказал, что его сообщение будет самым четким предупреждением, которое США сделали лично китайским чиновникам.

Напомним:

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Федеральное правительство Мексики под давлением США отказывается предоставлять китайским производителям электромобилей такие льготы, как дешевые государственные земли или низкие налоги.

Президент Китая Си Цзиньпин после встречи с Олафом Шольцом заявил, что немецко-китайское сотрудничество является возможностью, а не риском.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении, что выше установленного правительством страны на 2024 год целевого показателя роста на уровне около 5%.