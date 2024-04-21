За неделю НБУ не покупал валюту на межбанке

За неделю с 15 по 19 апреля Национальный банк Украины не покупал валюту на межбанке, при этом продал 695,1 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 15 по 19 апреля Нацбанк продал 695,1 млн долл, что на 316,8 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, не было куплено ни одного доллара.

Всего с начала года Нацбанк продал 7,460 млрд долл, тогда как купил 104.6 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 8 по 12 апреля Национальный банк Украины уменьшил продажу валюты на межбанке до 378,3 млн долл., при этом купив почти 1,25 млн долл.