Интерсити+ возвращается в Одессу - УЗ

Укрзалізниця

"Укрзализныця" в тестовом режиме возобновляет курсирование скоростных поездов Интерсити+ в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Как отмечается в сообщении, поезд №761/762 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

На пасхальные праздники предложение мест из Киева во Львов будет увеличено, вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

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Билеты уже можно приобрести на всех платформах. Дополнительные места во Львов будут появляться постепенно в течение следующих недель.

Экономическая правда