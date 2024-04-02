Yahoo приобрела новостной сервис с ИИ Artifact у соучредителей Instagram
Компания Yahoo заявила, что приобрела новостную платформу Artifact соучредителей Instagram на основе искусственного интеллекта (ИИ) и внедрит ее технологию на новостных и других сайтах.
Об этом пишет Reuters.
Сделка является свидетельством того, что медиа-стартапы продолжают бороться за увеличение доходов в то время, когда гиганты Big Tech такие как Alphabet и Meta Platforms получают основную часть рекламных продаж.
В январе Artifact сообщил в своем блоге, что открывает новую вкладку, что он сворачивает работу своего приложения, поскольку "рыночные возможности недостаточно велики, чтобы оправдать дальнейшие инвестиции таким образом".
Yahoo, которому также принадлежат новостные бренды TechCrunch, Engadget и Yahoo Finance, заявила, что рекомендательный механизм Artifact на основе ИИ и другие функции помогут масштабировать его новостную деятельность и предоставлять персонализированный контент аудитории.
Artifact запустили в начале 2023 года сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. В конце 2018 года дуэт покинули Facebook, что, по сообщениям некоторых СМИ, было связано с их напряженными отношениями с Марком Цукербергом и разногласиями в видении развития Instagram.
Добавляется, что Систром и Кригер будут работать с Yahoo в качестве консультантов во время этого перехода.
Напомним:
Компания Yahoo планирует уволить более 20% своих сотрудников в рамках масштабной реструктуризации рекламного подразделения.