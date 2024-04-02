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Yahoo приобрела новостной сервис с ИИ Artifact у соучредителей Instagram 

Вторник, 2 апреля 2024, 20:45 - Игорь Пилипив

Компания Yahoo заявила, что приобрела новостную платформу Artifact соучредителей Instagram на основе искусственного интеллекта (ИИ) и внедрит ее технологию на новостных и других сайтах.

Об этом пишет Reuters. 

Сделка является свидетельством того, что медиа-стартапы продолжают бороться за увеличение доходов в то время, когда гиганты Big Tech такие как Alphabet и Meta Platforms получают основную часть рекламных продаж.

В январе Artifact сообщил в своем блоге, что открывает новую вкладку, что он сворачивает работу своего приложения, поскольку "рыночные возможности недостаточно велики, чтобы оправдать дальнейшие инвестиции таким образом".

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Yahoo, которому также принадлежат новостные бренды TechCrunch, Engadget и Yahoo Finance, заявила, что рекомендательный механизм Artifact на основе ИИ и другие функции помогут масштабировать его новостную деятельность и предоставлять персонализированный контент аудитории.

Artifact запустили в начале 2023 года сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. В конце 2018 года дуэт покинули Facebook, что, по сообщениям некоторых СМИ, было связано с их напряженными отношениями с Марком Цукербергом и разногласиями в видении развития Instagram.

Добавляется, что Систром и Кригер будут работать с Yahoo в качестве консультантов во время этого перехода.

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Напомним:

Компания Yahoo планирует уволить более 20% своих сотрудников в рамках масштабной реструктуризации рекламного подразделения.

компании СМИ Yahoo
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